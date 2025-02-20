Fidan ve Harris'ten İkili Görüşme

Güncel

(ANKARA)-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile görüştü. Görüşmede, ikili konular ve Türkiye-AB ilişkileri değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dişişleri BakanıHakan Fidan Johannesburg'daki G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile görüştü. Görüşmede, ikili konular ve Türkiye-AB ilişkileri değerlendirildi. Gazze'deki durum ve İsrail- Filistin sorununun çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Ukrayna- Rusya savaşındaki gelişmeler çerçevesinde, Avrupa'nın güvenliği konusu ele alındı.