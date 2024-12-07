Fidan ve Hüseyin Doha'da Görüştü

- Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü
DOHA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha'da Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22. Doha Forumu'na katılmak üzere geldiği Katar'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, forum marjında İraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüşme gerçekleştirdi.
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