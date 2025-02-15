Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.
Paylaşımda, Fidan ile Kellogg'un 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında bir araya geldiği aktarıldı.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Kellogg Münih'te Görüştü - Son Dakika
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