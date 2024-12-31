Fidan ve Mirzoyan'dan Telefon Görüşmesi

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve uluslararası konular ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve uluslararası konuların ele alındığı bildirildi.