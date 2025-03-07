Fidan ve Mısır Bakanı Cidde'de Görüştü

(ANKARA)-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Sudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile görüştüğünü bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bakanımız Hakan Fidan, Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati ile görüştü."