Fidan ve Nurtleu Görüştü

(ANKARA)-Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile görüştüğü belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Bakanımız Hakan Fidan, Cidde'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile görüştü."