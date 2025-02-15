- Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü
MÜNİH - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı marjında temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev görüşme gerçekleştirdi.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Radev Münih'te Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?