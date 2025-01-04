Fidan ve Sibiha Telefonla Görüştü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Üst düzey bir Dışişleri yetkilisi görüşmeye ilişkin, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna ve Suriye'deki durum ele alındı" bilgisini paylaştı.