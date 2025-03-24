Fidan, Washington'da ABD ile Görüşecek - Son Dakika
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Fidan, Washington'da ABD ile Görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye resmi ziyarette bulunacak, ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele alacak.

24.03.2025 12:48
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 25-26 Mart tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer ABD'li yetkililerle görüşeceği bildirildi. Görüşmelerde, iki ülke ilişkileri ile Ukrayna, Filistin ve Suriye konularının yanı sıra, "SDG" çatısı altındaki PKK/ YPG unsurlarının tasfiyesi, CAATSA yaptırımları ve Türkiye'nin F-35 programına dönüş sürecinin yeniden ele alınması bekleniyor.

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 25-26 Mart tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. İki gün sürecek ziyarette Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ve diğer ABD'li yetkililerle görüşecek. Ziyaret, Trump yönetimi döneminde gerçekleştirilen ilk ikili görüşme olacak.

Görüşmelerde, Türkiye-ABD ikili ilişkilerinde atılabilecek stratejik adımların ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek devlet başkanı düzeyindeki ziyaretlerin hazırlıkları ele alınacak. Ayrıca, Ukrayna ve Filistin'deki durum ile Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel gelişmeler ve bu bağlamdaki iş birliği imkanları değerlendirilecek.

Fidan'ın Washington'da yapacağı görüşmelerde, Türkiye'yi ilgilendiren bölgesel meseleler bağlamındaki görüşleri ve beklentileri iletmesi; bu çerçevede, Türkiye'nin Suriye'nin istikrarına ve bütünlüğüne yönelik desteğini vurgulaması; Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değinmesi; insani yardımlar ve yeniden inşa konularında Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetmesi ve DEAŞ'la mücadele ve kampların güvenli yönetimi konusunda eşgüdüm yapılması gerektiğini ifade etmesi bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca, "SDG" çatısı altındaki PKK/YPG unsurlarının tasfiyesi başta olmak üzere, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine değinmesi; Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönündeki diplomatik çabaları savaşın en başından beri savunduğunu hatırlatarak, ateşkes konusunda ABD'nin öncülüğünde devam eden girişimleri desteklediğinin ve katkı sağlamaya hazır olduğunun altını çizmesi; Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaşması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini vurgulayarak, ABD'nin İsrail üzerindeki etkisini kullanmasının önemine değinmesi ve CAATSA yaptırımlarının kaldırılması yönünde çalışmalara başlanmasının ve Türkiye'nin F-35 programına dönüş sürecinin yeniden ele alınmasının önemini belirtmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın gerçekleştireceği görüşmelerde, savunma sanayisinde tedarik süreçlerinin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini kaydetmesi, savunma sanayiinde iş birliği gibi konuların jeopolitik gerçeklerle uyumlu bir mecraya sokulması gerektiğini hatırlatması ve buu tip adımlar sayesinde ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefine ulaşılması için somut ilerleme sağlanabileceğini ifade etmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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