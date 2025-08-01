Fidanla Hatıra Ormanı Projesi

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Başkanı İsmail Akalın, ilçede düğün, cenaze ve benzeri özel günlere çiçek ve çelenk göndermek yerine, kişiler adına fidan dikerek hatıra ormanı oluşturacaklarını bildirdi.

Akalın, yaptığı açıklamada, Türkiye'de son dönemde çıkan yangınlarda geniş orman alanlarının zarar gördüğünü belirtti.

Çevreye ve geleceğe katkı sağlayacak anlamlı bir projeyi hayata geçirmek için önemli bir adım attıklarını aktaran Akalın, orman varlığının artırılması için örnek bir çalışma yapacaklarını ifade etti.

Akalın, UTSO olarak çelenk ve çiçek gönderme uygulaması yerine, ilçede bir orman oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Sürdürülebilir bir gelecek için destek beklediklerini ifade eden Akalın, şunları kaydetti:

"Odamız tarafından yıl içerisinde üyelerimize ve çeşitli açılışlara gönderilen çelenk ve çiçek uygulaması sonlandırılmıştır. Bu karar, hem kaynakların daha verimli kullanılması hem de ülkemizde son zamanlarda artan yangın felaketlerine karşı toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi amacıyla alınmıştır. Oda olarak çelenk ve çiçek gönderme uygulaması yerine, ilçemiz sınırları içerisinde bir ağaçlandırma çalışması gerçekleştirmek istiyoruz. Ağaçlandırma yapılacak alanın belirlenebilmesi için Kaymakamlığınızdan uygun bir yer tahsisi talebinde bulunmaktayız. Topluma ve çevreye duyarlı bu projemize vereceğiniz destek için şimdiden teşekkür ederiz."