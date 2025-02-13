Figen Önal TYSD Espiye Şube Başkanı

Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Espiye Şubesinde başkanlığa Figen Önal seçildi.
Dernek lokalinde yapılan kongreye tek aday olarak katılan Önal, yeniden başkanlığa seçildi.
Önal, yaptığı konuşmada, 20 yıldır ilçede faaliyet gösterdiklerini, yardımseverler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü vazifesi gördüklerini söyledi.
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