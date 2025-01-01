Fildişi Sahili'nde Fransız Üssü İade Ediliyor - Son Dakika
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Fildişi Sahili'nde Fransız Üssü İade Ediliyor

Cumhurbaşkanı Ouattara, Fransız askeri üssünün Ocak'ta devredileceğini açıkladı.

01.01.2025 18:16
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Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara, ülkedeki Fransız askeri üssünün ocak ayı içerisinde ülkesine devredileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Ouattara, yeni yıl dolayısıyla yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkedeki Fransız askerlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abidjan'daki Fransız üssünün, bu ay Fildişi Sahili'ne teslim edileceğini bildiren Ouattara, söz konusu üsse, ülkenin ilk Genelkurmay Başkanı General Thomas d'Aquin Ouattara'nın isminin verileceğini kaydetti.

Fransa'nın, Batı Afrika'daki önemli müttefiki kabul edilen Fildişi Sahili'nde yaklaşık 600 askeri bulunuyor.

Sömürge döneminin sona ermesinden bu yana asker bulundurduğu Afrika ülkelerinin yüzde 70'inden fazlasından ayrılmak zorunda kalan Fransa, kıtada sadece Cibuti (1500 asker) ve Gabon'da (350 asker) varlığını sürdürecek.

Daha önce Çad ve Senegal de ülkelerindeki Fransız askerlerinin ayrılmasını talep etmiş ve bu kapsamda Çad'daki Fransız askerlerinin çekilme süreci geçen yıl aralık itibarıyla başlamıştı.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye da ülkede bulunan yaklaşık 350 Fransız askerinin bu yıl içinde ülkesinden ayrılacağını duyurmuştu.

Mali, Nijer ve Burkina Faso da yaşanan askeri darbelerin ardından Fransa ile askeri iş birliği anlaşmalarını feshetmiş, ülkelerindeki Fransız askerlerini göndermişti.

Kaynak: AA

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