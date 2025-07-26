Filipinler'de Kasırgalar 30 Can Aldı

MANİLA, 26 Temmuz (Xinhua) -- Filipinler'de geçen haftadan bu yana ani sel ve heyelanlara neden olan üç tropikal kasırganın etkisiyle güneybatı muson yağmurlarının şiddetini artırması sonucu en az 30 Filipinli hayatını kaybetti.

Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Konseyi, cumartesi günkü raporunda 7 kişinin de kaybolduğunu, bu kişilerin ani sel baskınlarında sürüklenmiş veya heyelanlarda toprak altında kalmış olabileceğini bildirdi.

Raporda büyük sel ve heyelanların 10 kişinin yaralanmasına da neden olduğu belirtildi.

30 ölümden 13'ünün doğrulandığını bildiren kurum, ülke genelinde 1,46 milyon ailenin, başka bir deyişle yaklaşık 5,30 milyon kişinin olumsuz hava koşullarından etkilendiğini kaydetti.

Sivil Savunma Ofisi, 88 şehir ve belediyenin acil durum müdahale çalışmalarını hızlandırmak ve gerekli kaynaklara erişimi kolaylaştırmak için afet durumu ilan ettiğini bildirdi.

Wipha, Francisco ve Co-May tayfunları Filipinler'den ayrılmış olsa da devlet meteoroloji bürosu cumartesi günü güneybatı musonunun önümüzdeki günlerde Luzon Adası'nın bazı bölgelerine daha fazla yağmur getirmesinin beklendiği konusunda uyardı.

Filipinler'de her yıl ortalama 20 tayfun meydana geliyor.