Filipinler Devlet Başkanı, UCM'nin Duterte'ye yönelik tutuklama emrine karşı çıkıyor - Son Dakika
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Filipinler Devlet Başkanı, UCM'nin Duterte'ye yönelik tutuklama emrine karşı çıkıyor

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) 'uyuşturucuyla savaş' operasyonlarına ilişkin soruşturması kapsamında eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye yönelik tutuklama emri çıkarması halinde bunu tanımayacağını söyledi. Marcos Jr, UCM'nin yargı yetkisinin olmadığını vurguladı. UCM, Duterte'nin 'uyuşturucuyla savaş' operasyonları için soruşturma yürütüyor.

15.04.2024 12:48
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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarına ilişkin soruşturması kapsamında eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye yönelik tutuklama emri çıkarması halinde bunu tanımayacağını söyledi.

GMA News'te yer alan habere göre, Marcos Jr, Filipinler Yabancı Muhabirler Birliğinin düzenlediği bir forumda, UCM'nin yürüttüğü soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Marcos Jr, "(UCM'nin) Bize göndereceği tutuklama emrini tanımayacağız." şeklinde konuştu.

Devlet Başkanı, UCM'nin Filipinler üzerinde yargı yetkisi olmadığının da altını çizdi.

Marcos Jr, Ocak 2023'te, UCM'nin soruşturmasını egemenliklerine yönelik tehdit olarak gördüğünü belirtmişti.

UCM ve Filipinler'in "uyuşturucuyla savaş" operasyonları

UCM, Eylül 2021'de eski Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin göreve geldikten sonra başlattığı "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar için soruşturma yürütülmesine karar vermişti.

Ancak yılın sonlarına doğru Filipinler'in aynı iddiaları incelediği ve son merci olarak UCM'nin yargı yetkisinin olmadığını öne sürmesi üzerine soruşturma askıya alınmıştı.

UCM, 18 Temmuz 2023'te soruşturmanın devamına karar vermişti.

Filipinler hükümeti, çoğu yoksulluk içinde yaşayan 6 binden fazla şüphelinin, uyuşturucu suçlarına yönelik operasyonlarda öldüğünü belirtiyor.

Ölü sayısının çok daha yüksek olduğunu ifade eden insan hakları grupları ise "polis tarafından görevlendirilmiş olabileceği düşünülen motosikletli silahlı kişiler tarafından işlenen faili meçhul cinayetlerin" de ölü sayısına eklenmesi gerektiğini söylüyor.

Filipinler UCM'den çekilmişti

Filipinler, UCM'nin uyuşturucuyla mücadele kapsamında insanlığa karşı suç işlendiği iddialarına yönelik ön soruşturma başlatmasının ardından 17 Mart 2018'de mahkemenin kurucu anlaşması olan Roma Statüsü'nden çekilmişti.

Roma Statüsü gereği bir ülkenin UCM'ye üyeliği, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'ne çekilme bildirimi yapılmasından bir yıl sonra sona eriyor.

Kaynak: AA

Ferdinand Marcos, Filipinler, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler Devlet Başkanı, UCM'nin Duterte'ye yönelik tutuklama emrine karşı çıkıyor - Son Dakika

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