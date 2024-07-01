Filipinler Devlet Başkanı Marcos Jr ve Malezya Dışişleri Bakanı Hasan İkili İlişkileri Görüştü

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Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr ve Dışişleri Bakanı Enrique Manalo, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan ile ikili ilişkileri görüştü.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) Devlet Başkanlığı İletişim Ofisinden yapılan açıklamaya dayandırdığı habere göre, Devlet Başkanı Marcos Jr, ülkeye ziyarette bulunan Bakan Hasan'ı kabul etti.

Hasan ile ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri görüşen Marcos Jr, "Malezya ile mevcut gelişmeler hakkında sürekli iletişim kurma" konusunda istekli olduklarını ifade etti.

Malezya Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Hasan ve mevkidaşı Manalo da ikili ilişkileri ele almalarının yanı sıra Myanmar ve Filistin'deki durum dahil bölgesel ve uluslararası meseleler konusunda görüşlerini paylaştı.