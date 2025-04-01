Filipinler Myanmar'a Kurtarma Ekibi Gönderdi

MANİLA, 1 Nisan (Xinhua) -- Filipinler, büyük bir depremle sarsılan Myanmar'a arama ve kurtarma operasyonlarına destek olacak 91 kişilik ekibin ilk grubunu gönderdi.

Filipinler Hava Kuvvetleri'nden salı günü yapılan açıklamada, "Myanmar'da iki hafta görev yapacak ekibin ilk 58 üyesi C-130 tipi iki uçakla gönderildi. Kalan 33 kişininse ise 2 Nisan'da C-130 tipik tek uçakla gönderilmesi planlanıyor" ifadelerine yer verildi.

Ekibin temel arama ve kurtarma ekipmanlarının yanı sıra tıbbi malzeme de götürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Personelimiz görev süresince hayat kurtarıcı operasyonlar yürütmeye, tıbbi yardım sağlamaya ve kritik yardımları ulaştırmaya hazır" ifadeleri kullanıldı.

C-130 uçak mürettebatı, hava sağlık personeli ve uçak güvenliği ekiplerinden oluşan 40 Hava Kuvvetleri personelinin de ekipte yer aldığı kaydedildi.

Myanmarlı yetkililerin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre 7,7 büyüklüğündeki depremde can kaybı 2.056'ya, yaralı sayısı ise yaklaşık 3.900'e yükselirken, 270'e yakın kişiden haber alınamıyor.