Filistin'den 2 Devletli Çözüm Çağrısı

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Filistin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Varsen Ağabekyan, Filistin'in bağımsızlığına ve 2 devletli çözüme ulaşılmasını sağlayacak siyasi sürece geri dönülmesi çağrısında bulundu.

Filistinli Bakan Ağabekyan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen üst düzey katılımlı İsrail-Filistin meselesine ilişkin oturumda konuştu.

Yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından işlenen suçların sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Ağabekyan, "yasa dışı işgali sona erdirecek, Filistin devletinin bağımsızlığına ve 2 devletli çözüme ulaşılmasını sağlayacak" siyasi sürece geri dönülmesi çağrısı yaptı.

Ağabekyan, Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda Gazze'de ateşkesin sağlandığını hatırlatarak, ateşkesin; kalıcı ve başarılı olmasını, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesine yol açmasını ve İsrail işgalinin sona erdirilmesi için uluslararası kararları uygulayacak siyasi yolun temellerini atmasını temenni ettiğini söyledi.

Filistin halkının Gazze Şeridi'nde maruz kaldıkları sebebiyle kalplerinin acı ve öfke dolu olduğunu dile getiren Ağabekyan, "Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te topraklarımız yağmalanmakta, mülklerimiz ve kutsal mekanlarımız kirletilmekte, işgal güçleri ve yerleşimciler tarafından işlenen suçlar nedeniyle haklarımız hiçbir hesap verilmeksizin ihlal edilmektedir." dedi.

Ağabekyan, "İşgal hükümeti tarafından işgal altındaki topraklarda uygulanan uygulamalar, tedbirler ve yasalar gayrimeşrudur. Topraklarımızı ilhak etmeye ya da halkımızı yerinden etmeye yönelik her türlü girişimi tamamen reddettiğimizi yineliyoruz." diye konuştu.

Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'nin yeniden inşa edilmesinde ve temel hizmetlerin karşılanması noktasında sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu dile getiren Ağabekyan, uluslararası yardım beklediklerini ve burada BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilerle Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) önemi bir role sahip olduğunu kaydetti.

Ağabekyan, BM kararlarıyla oluşturulmuş Ajans'ın faaliyetlerinin İsrail tarafından engellenmesine tepki gösterdi.

İsrail'in BM Temsilci oturumda konuştu

Öte yandan, oturumda İsrail'in BM Temsilcisi Reut Shapir Ben-Naftali de konuştu.

Ben-Naftali, İsrail'in 15 ay boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin koyduğu "savaş hedefleri" kapsamında, Hamas'ı "yok etmek" için yaptığını ifade etti.

İsrail'in Lübnan'la varılan ateşkes anlaşmasına uygulamaya devam edeceğini ancak olası bir ihlale karşılık vereceklerini dile getiren Ben-Naftali, Suriye'de yaşanan gelişmeler ışığında İsrail'in işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yaşayanların "güvenliğini" garanti altına almak için gerekli adımları attığını ileri sürdü.

Ben-Naftali, "Ancak sivillerimizi tehlikeye atan, İran'ın kendini yeniden kurmasına ve Hizbullah'a silah transfer etmesine izin veren bir duruma müsamaha göstermeyeceğiz." tehdidinde bulundu.