Filistin İçin Galata Köprüsü'nde Eylem - Son Dakika
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Filistin İçin Galata Köprüsü'nde Eylem

Filistin İçin Galata Köprüsü\'nde Eylem

Milli İrade Platformu, Filistin'deki katliamı durdurmak için 400 STK ile eylem düzenledi.

01.01.2025 09:46
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Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle Galata Köprüsü'nde düzenlenen eylemde katılımcılar konuşma yapıyor.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılan eylem için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Eminönü Yeni, Fatih ve Süleymaniye camilerinin önlerinde toplanan katılımcılar, kortejlerle Galata Köprüsü'ne yürüdü.

Köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için katılımcılar belirlenen noktalardan yürüyerek ve teknelerle alana geldi.

Teknedeki vatandaşlar eyleme meşaleler yakıp Türk ve Filistin bayrakları sallayarak eşlik etti.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köprünün ortasında Türkçe ve İngilizce " Gazze'deki Soykırımı Durdurun" yazılı dev pankart ile Türk ve Filistin bayrakları yer aldı.

Bazı katılımcılar, "Bağlansa elim ayağım bağlanmaz ki yüreğim" ve "Bir güneş doğuyor" yazılı dövizler taşıdı.

Sloganlar atıp tekbir getiren vatandaşlar, müziklere ellerindeki bayrakları sallayarak eşlik etti.

Yürüyüşe katılanlardan bazıları, alana "Özgür Filistin" grafitileri çizdi.

Marmaray'ın Sirkeci istasyonundan gelen çok sayıda kişi Eminönü'nden korteje katıldı. Toplu taşıma araçlarında ve duraklarda, köprüye gelenler dolayısıyla yoğunluk meydana geldi.

Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Genel Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, birçok milletvekili ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Galata Köprüsü'nde basın için kurulan platformda "ForFairFuture (Adil Gelecek İçin)" yazılı etiketler yer alırken, dev ekranlar kuruldu, ses sistemi için de kolonlar yerleştirildi.

Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'ın eserlerini seslendirdiği program, katılımcıların konuşmalarıyla başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin İçin Galata Köprüsü'nde Eylem - Son Dakika

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