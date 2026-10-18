Filistinli Bişarat, dünya şampiyonasında rakibini 3-1 yenerek altın madalya kazandı - Son Dakika
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Filistinli Bişarat, dünya şampiyonasında rakibini 3-1 yenerek altın madalya kazandı

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Filistinli karateci Bişarat, Polonya'daki Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda 66 kilo altı kumite finalinde İspanyol rakibini 3-1 yenerek altın madalya kazandı. Federasyon, zaferin Filistin sporunun engellere rağmen kararlılığını gösterdiğini belirtti.

Filistin milli karate takım sporcusu Meryem Bişarat, Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Filistin Karate Federasyonundan yapılan açıklamada, Polonya'nın Bielsko-Biawa kentinde düzenlenen Dünya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda final müsabakasında İspanyol rakibini 3-1 mağlup eden Filistinli sporcu Bişarat'ın, dünya zirvesine adını yazdırarak Filistin bayrağını uluslararası arenanın en önemli platformlarından birinde dalgalandırdığı kaydedildi.

Açıklamada, Bişarat'ın turnuva boyunca üstün bir performans sergilediği, 66 kilo altı kumite kategorisinde finale yükseldiği ve dünyanın dört bir yanından gelen iddialı sporcular karşısında gücünü bir kez daha kanıtladığı vurgulandı.

Bu başarının zorluklara ve engellere rağmen Filistin sporunun küresel kürsülere çıkma iradesini gözler önüne serdiği belirtilen açıklamada, "Bu zafer, Filistinli spor yeteneklerinin desteklenmesinin ve uluslararası arenada tecrübe kazanmalarının önemini bir kez daha ortaya koymuştur." ifadesine yer verildi.

Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Başkanı Cibril er-Rucub, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bişarat'ı tebrik ederek, kazanılan bu zaferin tüm zorluklara rağmen Filistinli sporcuların kararlılığını simgeleyen gurur verici küresel bir başarı olduğunu kaydetti.

Filistin Karate Federasyonu Başkanı Muhammed el-Bekri de sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla Bişarat'ı kutlayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Bişarat, 2024'te İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ümitler 61 kilo üstü kumite kategorisi finalinde Mısırlı rakibi Rua Muhammed'i 2-0 mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.

Aynı yıl Filipinler'de düzenlenen Asya Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda da zirvede yer alan genç sporcu, Gençler Dünya Karate Ligi kapsamında da istikrarlı bir grafik çizdi.

Ligi 2024 yılında İspanya'nın A Coruna kentinde birinci, Hırvatistan'ın Porec kentinde ise üçüncü sırada tamamlayan Bişarat, 2025'te Meksika'nın Monterrey, 2026'da ise Filipinler'in Manila ve Hırvatistan'ın Porec şehirlerindeki lig etaplarında altın madalyaların sahibi oldu.

Kaynak: AA
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