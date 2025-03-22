Filiz Akın Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı, sinema oyuncusu Filiz Akın'ın bir süredir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, oyuncu Filiz Akın'ın bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini denildi. Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz."

Filiz Akın, bir süre önce rahatsızlanmış ve İstanbul'da bir hastanede tedavi altına alınmıştı.

Filiz Akın kimdir?

Filiz Akın, 2 Ocak 1943'te Ankara'da doğdu. Annesi Ankaralı kadın terzisi Habibe Leman Şaşırmaz, babası Afyonlu hakim Bekir Sami Akın'dır. İlköğrenimini Ankara, Kızılay'da bulunan Sarar İlkokulu'nda tamamladı. Akın TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Arkeoloji bölümünde okudu. Artist mecmuasının düzenlediği yarışmayı kazanarak oyunculuğa başladı. İlk filmi Akasyalar Açarken'dir. Kolejli Kız, Yankesici Kız gibi "kız"lı filmlerle ünlendi. Sinemada özellikle romantik ve batılı kız rollerini canlandırdı.