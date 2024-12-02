Futbol sahası kan gölüne döndü: 100'e yakın kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Futbol sahası kan gölüne döndü: 100'e yakın kişi hayatını kaybetti

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Gine'nin N'zerekore kentinde bir futbol maçı sırasında rakip taraftarlar arasında çıkan şiddetli çatışmalarda en az 100 kişi hayatını kaybetti.

02.12.2024 10:03
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Yerel medyada yer alan haberlere göre olaylar pazar günü N'Zerekore ile Labe takımları arasında oynanan "General Mamadi Doumbouya" kupasının final maçı sırasında meydana geldi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Maçın sonlarına doğru N'Zerekore takımı lehine verilen penaltı kararını Labe takımı oyuncularının protesto etmesi üzerine gerilim tırmandı. Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz kullanması üzerine artan kaosta seyircilerin stadyumun tek çıkışına akın etmesi durumu daha da kötüleştirdi. Maç sırasında rakip taraftarlar arasında çıkan şiddetli çatışmalarda en az 100 kişi hayatını kaybetti.

Bazı kişilerin göz yaşartıcı gazdan dolayı hayatını kaybettiği, bazı kişilerin stadyum duvarlarına tırmanmaya çalıştığı ve meydana gelen izdihamda ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi. Gine Başbakanı Amadou Oury Bah pazartesi günü akşam saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklamada hayatına kaybedenlere baş sağlığı dilerken düzenin sağlanması için gerekli adımların atıldığına dair güvence verdi. "Hükümet durumu yakından takip ediyor ve yaralılara etkin şekilde ilk yardım sağlanabilmesi için herkesi yeniden sükunete çağırıyor" diyen başbakan, olaya ilişkin bilgiler toplandığında hükümetin açıklama yapacağını sözlerine ekledi.

Futbol sahası kan gölüne döndü: 100\'e yakın kişi hayatını kaybetti
Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Futbol sahası kan gölüne döndü: 100'e yakın kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Vatandaş Rıza:
    iddaa'da 5.5 üst verdigim, sabahin 8'inde oynanan kabile ligi maçı 0 0 Yanıtla
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