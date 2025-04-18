Finansal Özyeterlilik Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Finansal Özyeterlilik Projesi Tanıtıldı

Finansal Özyeterlilik Projesi Tanıtıldı

Bilecik'te emniyet personeline finansal okuryazarlık kazandıracak proje hayata geçirildi.

18.04.2025 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) işbirliğiyle "Bireyin Finansal Özyeterliliği Projesi" hazırlandı.

İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, BŞEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, projenin tanıtımıyla ilgili gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, projeyi emniyet personelinin maddi sorunlarla baş edebilmesi, yatırımları ile borçlarını doğru yönetebilmesi ve tasarruf stratejileri hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla hayata geçirdiklerini söyledi.

Ekonomik kararların doğru ve etkin biçimde alınabilmesi için finansal okuryazarlık ile finansal eğitim programlarının önemine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bireylerin karşılaşmış olduğu ekonomik sorunların sebepleri incelendiğinde kripto para, sanal bahis ve bunlara bağlı kayıplar göze çarpmaktadır. İlerleyen aşamalarda aile içi iletişimin bozulduğu, öfkenin kontrol edilemediği, stres ile baş etmede güçlükler yaşandığı hatta bu yaşanan güçlüklerin intihara kadar sürüklediği görülmektedir. Bu kapsamda farkındalık oluşturulması amacıyla projeyi hazırladık. Uygulanacak proje, örnek bir proje olacaktır."

BŞEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Serkan Varsak da söz konusu projeyle finansal farkındalık yaratmayı, bireylerin gelir gider dengesi kurma becerisini artırmayı ve tasarruf yöntemlerine ilişkin bilgilendirmeyi amaçladıklarını aktardı.

Finansal farkındalık ile okuryazarlığın, piyasalarda kullanılan araçları tanımayı zorunlu kıldığını belirten Varsak, şu ifadeleri kullandı:

"Unutulmamalıdır ki finansal piyasaların en temel unsuru, ilgili ekonominin para birimi ve ilgili para biriminin satın alma gücü paritesidir. Bir ülkenin para biriminin değerinin en temel belirleyicisi üretimdir. Bir ekonomide üretim arttıkça ilgili para biriminin de değerinin artması kaçınılmazdır."

Etkinliğe, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bilecik Barosu Başkanı Halime Kahraman, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Soner Süzer, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Suat Günbey, kurum müdürleri, akademisyenler ile emniyet personeli katıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Güvenlik, bilecik, Ekonomi, Eğitim, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finansal Özyeterlilik Projesi Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tuzla’da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi Tuzla'da park halindeki cipte yangın: 6 araç kullanılamaz hale geldi
Şişli’de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı Şişli'de İş Yerinde Yangın: 1 Yaralı
Suları çekilen Porsuk Çayı’na balıklama atladı Suları çekilen Porsuk Çayı'na balıklama atladı
ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti ABD, Çin gemilerinden ücret almak için harekete geçti
ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu 38 kişi hayatını kaybetti ABD, Husilerin kontrolündeki limanı vurdu! 38 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir Bakan Fidan bu uyarıyı ilk kez yaptı: Jetlerimiz karşılaşabilir
9 gollü çılgın maç Manchester United’tan tarihi geri dönüş 9 gollü çılgın maç! Manchester United'tan tarihi geri dönüş
Rasim Ozan Kütahyalı’nın avukatından “masumiyet karinesi“ vurgusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın avukatından "masumiyet karinesi" vurgusu
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
İstanbul’a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım İstanbul'a 2 bin 500 yeni taksi için kritik adım
Safiye Soyman’ın tercihi toplu ulaşım Safiye Soyman'ın tercihi toplu ulaşım

21:50 Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı Bakan Yusuf Tekin: Özgür Özel benim gözümde karakter olmaktan çıktı
21:05 Lisede skandal olay Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi Lisede skandal olay! Müdür yardımcısı elinde tüfekle sınıfa girdi
20:18 Ankara’da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı Ankara'da Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu: 635 kişi yakalandı
19:28 İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı İşte 15 bin öğretmen atamasında kontenjan dağılımı
17:45 DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder’in durumu stabil DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
09:49 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
09:38 Sırrı Süreyya Önder’den haber var Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon Sırrı Süreyya Önder'den haber var! Doktorların en korktuğu nokta enfeksiyon
09:25 Dünyaevine giren Aleyna Dalveren’e düğünde altın yağdı Dünyaevine giren Aleyna Dalveren'e düğünde altın yağdı
09:08 Pankart krizi sürüyor Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti Pankart krizi sürüyor! Başhekim kürsüye geldi, öğrenciler salonu terk etti
09:03 Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı Altın fiyatlarında gevşeme hareketi başladı
09:00 Boupendza’nın anısını hiçe saydılar Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü Boupendza'nın anısını hiçe saydılar! Takım arkadaşlarının gol sevinci izleyenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2025 22:31:47. #7.12#
SON DAKİKA: Finansal Özyeterlilik Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement