Finansal Özyeterlilik Projesi Tanıtıldı

Bilecik'te, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) işbirliğiyle "Bireyin Finansal Özyeterliliği Projesi" hazırlandı.

İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, BŞEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda, projenin tanıtımıyla ilgili gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, projeyi emniyet personelinin maddi sorunlarla baş edebilmesi, yatırımları ile borçlarını doğru yönetebilmesi ve tasarruf stratejileri hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla hayata geçirdiklerini söyledi.

Ekonomik kararların doğru ve etkin biçimde alınabilmesi için finansal okuryazarlık ile finansal eğitim programlarının önemine dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bireylerin karşılaşmış olduğu ekonomik sorunların sebepleri incelendiğinde kripto para, sanal bahis ve bunlara bağlı kayıplar göze çarpmaktadır. İlerleyen aşamalarda aile içi iletişimin bozulduğu, öfkenin kontrol edilemediği, stres ile baş etmede güçlükler yaşandığı hatta bu yaşanan güçlüklerin intihara kadar sürüklediği görülmektedir. Bu kapsamda farkındalık oluşturulması amacıyla projeyi hazırladık. Uygulanacak proje, örnek bir proje olacaktır."

BŞEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Serkan Varsak da söz konusu projeyle finansal farkındalık yaratmayı, bireylerin gelir gider dengesi kurma becerisini artırmayı ve tasarruf yöntemlerine ilişkin bilgilendirmeyi amaçladıklarını aktardı.

Finansal farkındalık ile okuryazarlığın, piyasalarda kullanılan araçları tanımayı zorunlu kıldığını belirten Varsak, şu ifadeleri kullandı:

"Unutulmamalıdır ki finansal piyasaların en temel unsuru, ilgili ekonominin para birimi ve ilgili para biriminin satın alma gücü paritesidir. Bir ülkenin para biriminin değerinin en temel belirleyicisi üretimdir. Bir ekonomide üretim arttıkça ilgili para biriminin de değerinin artması kaçınılmazdır."

Etkinliğe, Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bilecik Barosu Başkanı Halime Kahraman, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Soner Süzer, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Bilecik Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Suat Günbey, kurum müdürleri, akademisyenler ile emniyet personeli katıldı.