Fındık Üreticisi Yalnız Bırakılıyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, fındık üreticisinin yalnız bırakıldığını, emeğinin değersizleştirildiğini, rekolte yüksek gösterilerek alım fiyatının düşük tutulduğunu belirtti.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanlığı ile sektör paydaşlarının gerçek verileri manipüle ettiğini kaydetti.

Üreticinin alın terini hedef alan organize bir değer düşürme operasyonu yürütüldüğünü belirten Adem, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Fındık üreticisi yanan bahçesinin ortasında çaresiz, hükümet ise masa başında rekolte süslemeye devam ediyor. Aylar önce yaşanan ağır zirai donun Karadeniz'de fındığı nasıl vurduğunu herkes biliyor. Üretici dalda fındık bırakmadı, bahçesine uğramamış bir avuç bürokrat ise sahaya inmeden 609 bin tonluk rekolteyi kamuoyuna servis etti? Biz bu filmi geçen sene de izledik. Fiyat açıklanmadan önce yüksek rekolte ilan ediliyor, sonra TMO eliyle üretici pazarlık gücünden koparılıyor.

"Tarım Bakanlığı gerçeği saklıyor"

Uluslararası platformda açıklanan 2025/2026 sezonu verileri dahi Türkiye'deki rekoltenin 609 bin tona düştüğünü söylerken, sahadan gelen bilgiler aslında bu rakamın 400 bin ton civarında olduğunu teyit ediyor. Yani Türkiye gerçekte donla kırılmış, fire vermiş, ürün kaybı yaşamış durumda. Ama buna rağmen Tarım Bakanlığı gerçeği saklıyor. Kime hizmet ettiğinizi biliyoruz: Üreticiye değil, fındığı ucuza kapatmaya çalışanlara. Karadeniz'in dağ köylerinde bir yıl boyunca emeğiyle ayakta kalmaya çalışan üreticinin sırtına, her yıl aynı oyunla yük biniyor.

"Bu planlı, hesaplı bir manipülasyondur"

TMO'nun deposunda 17 bin ton fındık var. Bu fındığa da göz dikilmiş durumda. Amaç belli; sezon başlamadan rekolteyi şişirerek, piyasayı baskılamak, fiyatı 200 liranın altına düşürmek, eldeki ürünü zararına satmak. Bu sadece üreticiyi değil, yüce Türk milletinin malını da zarara uğratmak demektir. Bu planlı, hesaplı bir manipülasyondur.

Şunu herkes bilsin: Fındıkta artık AKP'nin siyasi mühendisliği değil, üreticinin sesi duyulmak zorundadır. Herkesin bildiği bir gerçeği saklamaya çalışmak, yalanla piyasa yönetmek; bu ülkeye, bu millete ihanettir. Fındık üreticisi yalnız bırakılmış, emeği değersizleştirilmiş, rekolte yüksek gösterilerek alım fiyatı düşük tutulmuştur.

"Bu politika böyle devam ederse, sadece çiftçi değil, Türkiye de kaybeder"

Türkiye, dünya fındık pazarında lider konumda ama bu liderlik artık her geçen gün zayıflıyor. Şili, Azerbaycan, ABD üretimi artırırken; biz her yıl sahte rekolte oyunlarıyla üreticiyi küstürüyoruz. Bu politika böyle devam ederse, sadece çiftçi değil, Türkiye de kaybeder.

Tarım ve Orman Bakanlığına açık çağrımızdır; Bahçeye inmeden, gerçek veriyi görmeden, üreticinin sesini duymadan açıklanan hiçbir rakam meşru değildir. Üreticinin değil, ithalatçının çıkarını önceleyen bu yanlış politikalar derhal terk edilmelidir. Bu memleketin fındığı da fındıkçısı da sahipsiz değildir."