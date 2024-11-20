Finlandiya'dan Yeni Süper Bilgisayar

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HELSİNKİ, 20 Kasım (Xinhua) -- Finlandiya, süper bilgisayar kaynaklarını üç katına çıkaracak Roihu adlı yeni bir ulusal süper bilgisayar temin ettiğini duyurdu.

Finlandiya Bilişim Teknolojileri Bilim Merkezi'nin salı günü yaptığı açıklamaya göre sistem, Eviden adlı bilişim şirketi tarafından tedarik edilecek ve bakım dahil toplam yatırım yaklaşık 30 milyon euro tutarında olacak.

Eviden'in Yüksek Performanslı Bilişim, Yapay Zeka ve Kuantum İş Destek Grubu Başkan Yardımcısı Bruno Lecointe, "Roihu, Finlandiya'nın ulusal araştırma altyapısına yapılan önemli bir yatırım. Bu sistem, mevcut süper bilgisayar kaynaklarını üç katına çıkaracak ve bilimsel atılımlar için büyük bir hızlandırıcı olacak" dedi.

Yeni süper bilgisayar, Finlandiya'nın kuzeydoğusundaki Kajaani'de kurulacak ve mevcut iki ulusal sistemin yerini alacak. Kajaani aynı zamanda EuroHPC LUMI süper bilgisayarına da ev sahipliği yapıyor. Finlandiya Bilişim Teknolojileri Bilim Merkezi Direktörü Pekka Lehtovuori, Roihu'nun LUMI'nin yeteneklerini tamamlayacağını ifade etti.

2025'in sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanan Roihu, saniyede 49 katrilyon işleme eşdeğer olan 49 petaflop en yüksek teorik işlem hızına ulaşacak.

Finlandiya'nın devlete ait araştırma bilişim teknolojileri altyapısını işleten Bilim Merkezi, hükümet ve yükseköğretim kurumlarının ortak mülkiyetinde bulunuyor.