Firar eden hükümlü jandarma tarafından yakalandı

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AYDIN'ın Çine ilçesinde, cezaevinden firar ettiği tespit edilen ve 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B.Y., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Y.B.Y., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği belirlenen Y.B.Y. isimli firariyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama' suçundan 2, 'Askeri Ceza Kanuna Muhalefet' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından ise 1'er olmak üzere 4 suç dosyası ile hakkında 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Y.B.Y. isimli firarinin Evciler Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari Y.B.Y.'yi yakaladı. Y.B.Y., işlemlerinin ardından bugün Çine Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.