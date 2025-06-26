Firar Eden Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de nakil aracından kaçan ve hakkında 30 yıl 3 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, nakil aracından firar eden E.G'nin (17) yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 30 yıl 3 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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