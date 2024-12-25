Firari Cezaevi Kaçkını Yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari, yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında terör örgütü propagandası yapmanın da yer aldığı çeşitli suçlardan 19 yıl 47 ay hapis cezası bulunan M.Ç'nin (26) yakalanması için çalışma yürüttü.
Adresi tespit edilen M.Ç, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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