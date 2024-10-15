Firari Hükümlü Adana'da Yakalandı

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Adana'da bir kişiyi silahla yaralamaktan hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2018'de Hakan A'nın ateşli silahla vurularak ağır yaralanmasıyla ilgili 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü Serkan Şarakman'ı yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, firari hükümlünün merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, hükümlüyü sokakta yürüdüğü sırada yakaladı.

Serkan Şarakman, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.