Firari Hükümlü Bursa\'da Yakalandı

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Bursa'da, 15 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığınca, aranan kişilerin yakalanması için yürütülen çalışma kapsamında, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan T.B. (36) yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen E.A, daha sonra cezaevine teslim edildi.