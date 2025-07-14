Firari Hükümlü Bursa'da Yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde hakkında 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Merinos Hamza Güveli Camisi'nde "mala zarar verme" ihbarı üzerine olay yerine intikal etti.
Ekiplerce UYAP sorgulaması yapılan olayın Mustafa Ö'nün (39), "Tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında 20 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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