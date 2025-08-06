Firari Hükümlü Bursa'da Yakalandı

Bursa'da Nilüfer ilçesinde "kasten öldürme" suçundan 41 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, "kasten öldürme" suçundan 41 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 2021 yılından bu yana aranan M.D'nin (32) Balat Mahallesi'ndeki tır parkında bulunduğunu tespit etti.
Asayiş Şubesi Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerinin operasyonuyla saklandığı konteynerde yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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