Firari Hükümlü Denizli'de Yakalandı

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Denizli'de hakkında 46 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 38 ayrı "hırsızlık ve konut dokunulmazlığı" suçundan hakkında kesinleşmiş 46 yıl 15 gün hapis cezası olan firarinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.