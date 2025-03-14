Firari Hükümlü Diyarbakır'da Yakalandı

Diyarbakır'da hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü R.B. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.