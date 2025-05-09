Edirne'de, 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, denetimlerinde "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Edirne'de Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?