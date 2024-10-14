Firari Hükümlü İzmit'te Yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hakkında 24 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda hırsızlık suçlarından hakkında 24 yıl 7 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. (22), düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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