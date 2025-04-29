Kütahya'da, hakkında "karşılıksız çek vermek" suçundan kesinleşmiş 54 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "karşılıksız çek vermek" suçundan 54 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Hasan G'nin (42) Ali Paşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde olduğunu belirledi.
Ekiplerin yaptığı çalışması sonucu yakalanan Hasan G, emniyetteki işlemlerin ardından Kütahya T Tipi Açık ve Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
Firari hükümlünün, "karşılıksız çek verme" suçundan 65, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan da 1 kaydının bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Firari Hükümlü Kütahya'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?