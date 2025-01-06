Firari Hükümlü Manisa'da Yakalandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari, yakalandı.

Jandarma ekipleri Durasıllı Mahallesi'nde şüphelendikleri A.G'yi (41) durdurdu.

Yapılan incelemede A.G'nin, hükümlü ve tutuklunun kaçması ile kasten yaralama suçlarından 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.