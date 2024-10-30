Firari Hükümlü Mardin\'de Yakalandı

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MARDİN'in Artuklu ilçesinde 5 ayrı suçtan 47 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan firari hükümlü, saklandığı adreste yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, 'Hırsızlık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' gibi 5 ayrı suçtan toplamda 47 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisinin saklandığı adresi belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,