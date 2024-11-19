Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Samsun'da, hakkında 12 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A'yı (37) İlkadım ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.?
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