Firari Hükümlü Samsun’da Yakalandı

Samsun'da hakkında 15 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan hakkında 15 yıl 8 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari R.İ'yi il merkezinde saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
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