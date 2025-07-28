Firari Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Samsun'da, hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ile Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan ifadeye yönelik, "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan iki farklı aranma kaydı olan ve 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.H. (58), Atakum ilçesindeki adresinde yakalandı.

Yaklaşık 2 yıldır aranan firari hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.