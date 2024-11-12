Firari Hükümlü Seydikemer\'de Yakalandı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 16 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışmada, hakkında iki ayrı suçtan 16 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.Ö'nün (42) ilçede olduğu tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından Güneşli Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.