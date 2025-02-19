Firari Hükümlü Seydikemer\'de Yakalandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 8 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C'yi belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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