Firari Hükümlü Sinop'ta Yakalandı

Sinop'ta, hakkında 14 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerce yapılan şok uygulamada, işlediği çeşitli suçlardan ötürü hakkında 14 yıl 9 kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Üzerinde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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