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Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 13 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, hakkında 22 suç kaydı ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan İ.Ş'yi (36) çalıntı olduğu belirlenen araç içinde yakaladı.

Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.