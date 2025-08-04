Firari Hükümlü Yatağan'da Yakalandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Hakkında, "Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı" suçundan kesinleşmiş 21 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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