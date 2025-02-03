Firari Hükümlüler Yakalandı

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Muğla'nın Köyceğiz ile Fethiye ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler tarafından Köyceğiz'de "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü ile Fethiye ilçesinde "bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yer temin etmek" suçundan 23 yıl 7 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.