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Fırtına çatı uçurdu, yangın çıkardı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 15 dakika etkili olan fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu. Elektrik teline uçan branda yangın çıkardı.

Kozan'da saat 17.30 sularında aniden başlayan fırtına ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Şevkiye Mahallesi Sırkıntı Sokak'ta bir evin balkonundan uçan branda elektrik tellerine takıldı. Elektrik telinden çıkan kıvılcım bir evin çatısında yangına neden oldu. Kısa sürede yangına müdahale edilirken, fırtına bölgede bir çok mahallede ağaçları devirdi balkon brandalarını kopardı.

Şevkiye Mahallesi'nde fırtınadan dolayı bir evi çatısı uçarken evde maddi hasar oluştu. Bölgede belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.