Fırtına Sebebiyle Feribot Seferleri İptal

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın yapılması planlanan feribot seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan feribot seferlerinde iptaller olduğunu duyurdu.

Buna göre; Geyikli-Bozcaada ilçesinde yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Kabatepe'den ise saat 09.00 ve 15.00, Gökçeada'dan ise saat 13.00 ve 17.00 seferleri yapılamayacak.