Fırtınada Kopan Dev Türk Bayrağı Denizden Çıkarıldı - Son Dakika
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Fırtınada Kopan Dev Türk Bayrağı Denizden Çıkarıldı

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Antalya'da fırtına nedeniyle denize uçan dev Türk bayrağı, 8 ay sonra dalgıçlar tarafından deniz tabanında bulunarak çıkarıldı. Bayrak, Zafer Bayramı'ndan bir gün önce sudan çıkarıldı.

31.08.2024 09:55  Güncelleme: 10:01
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Fırtınada koparak denize uçan dev Türk bayrağı 8 ay sonra dalgıçlar tarafından deniz tabanında bulunarak çıkarıldı

Denize uçan dev bayrak Zafer Bayramı'ndan bir gün önce bulunarak sudan çıkartıldı

ANTALYA - Antalya'da yaklaşık 8 ay önce fırtına nedeniyle bağlı olduğu direkten koparak denize uçan dev Türk bayrağı, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde tesadüfen dalgıçlar tarafından deniz zemininde bulunarak sudan çıkarıldı.

Antalya'da Konyaaltı sahilinde dalış yapan dalgıçlar su altında tesadüfen karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. Dalış sırasında gruptan bir kişinin dikkatini çeken cismi inceleyen dalgıçlar dev Türk bayrağı ile karşılaştı. Kıyıdan 250 metre mesafede ve 26 metre derinlikte bulunan yaklaşık 8 metreye 12 metre ebatlarında olan bayrağı bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlatan dalgıçlar ilk olarak bayrak üzerinde ki deniz tabanı mili temizlendi. Bayrağın büyüklüğü nedeniyle su yüzeyine çıkarmak için dalgıçlar paraşüt adı verilen yardımcı ekipmandan faydalandı.

Sudan çıkartılarak yetkililere teslim edildi

Paraşüt yardımıyla su yüzeyine çıkartılan dev Türk bayrağı ardından kıyıya çıkartıldı. Su altında kaldığı süre içerisinde yıprandığı ve bazı noktalarının deforme olduğu görülen dev bayrak Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkililerine teslim edildi. Dev Türk bayrağının bulunması ve çıkartılma anları ile ilgili bilgi veren Antalya Konyaaltı Su sporları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı ve Dalış merkezi yetkilisi Alim Tuğ, 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan bir gün önce tesadüf eseri deniz tabanında karşılaştıkları Türk bayrağını çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

8 ay boyunca arama çalışmaları sürdü

Deniz tabanında bularak yetkililere teslim ettikleri bayrağın yakın zamanda yaşanan bir fırtına sırasında Konyaaltı üzerinde bulunan yaklaşık 30 metrelik direkten koparak denize düşen Türk bayrağı olduğunu belirten Tuğ, "Bundan yaklaşık 8 ay önce aniden çıkar bir poyraz fırtınası neticesinde yukarda bulunan Türk bayrağımızın fırtına sebebiyle denize doğru uçtuğunu gördük. Hemen yetkili birimlere haber verdik, deniz polisi ve sahil güvenlik birimleri hemen geldi. Fırtına anında ve daha sonrasında bayrağı bulmak için çalışmalar yapıldı. Bizlerde yardımcı ve destek olduk çalışmalara, ancak bayrağı bulamadık" dedi.

Deniz tabanında mil altında kalmış

8 ay boyunca hem bayrağı bulmak için, hem de diğer faaliyetleri ile ilgili bölgede arama-tarama çalışmaları yaptıklarını belirten Tuğ, "Yaptığımız tüm dalışlarda arama yaptık fakat karşımıza çıkmadı. Dün ise Zafer Bayramımızdan bir gün önce bizim içinde çok anlamdı olan, duygulandıran noktada burası oldu. Yine bir dalış gerçekleştirdiğimiz sırada ekip arkadaşlarımızdan İbrahim Rehber'in dikkatini çekiyor. Deniz tabanında ve milin altında kalmış. Biraz üzerini eşeledikten sonra Türk bayrağı olduğunu gördük. Çok büyük olduğunu fark edip çalışmayı genişletince 8 ay önce fırtına sırasında buradan koparak denize uçan bayrağımız olduğu anlaşıldı" ifadelerini kullandı.

"30 Ağustos'tan bir gün önce yaşanması duygulandırdı"

Bayrağın büyüklüğü ve deniz tabanında bulunması nedeniyle yüzeye çıkarmak diğer dalgıçlarla birlikte tekrar dalış yaptıklarını söyleyen Tuğ, "Bayrağımızı bulunduğu yerden çıkarmak için bütün ekip arkadaşlarımızla beraber tekrar suya girerek paraşütlerimizde bayrağımızı deniz tabanından çıkardık. Daha sonra güzel bir şekilde toparlayarak karaya çıkardık ve yetkililere teslim ettik. 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndan bir gün önce böyle bir olay yaşanması bizi çok duygulandırdı ve mutlu etti" dedi. Dalış merkezi üyeleri bayrağın denizden çıkarılma anlarını da sosyal medyada paylaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Fırtınada Kopan Dev Türk Bayrağı Denizden Çıkarıldı - Son Dakika

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